美国会暴动案调查 新证据显示川普无论结果都会宣布胜选

（法新社华盛顿13日电） 调查美国前总统川普涉入去年国会大厦暴动事件的议员今天提供新证据，显示川普早就计划无论2020年总统大选结果如何，都会宣布胜选。

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调查委员会成员、民主党籍联邦众议员洛福格林（Zoe Lofgren）在听证会上说，川普在投票前几个月制定「预谋计画」，无论计票结果如何，他都打算在选举当晚宣布胜选。

洛福格林援引委员会搜集的证据，包括曾任川普阵营竞选总干事的证词。她说：「证据表明，在计票工作展开前，他就预先准备好假的胜选演说。」

调查委员会个别成员公开建议司法部长贾兰德（Merrick Garland）应就国会暴动案起诉川普。

委员会并未正式宣布是否提出刑事转介，但多家美国媒体今天报导，委员会成员打算在听证会上投票传唤川普。

联邦众议院调查委员会已公布大量证据，证明川普涉入一系列错综复杂的相关计画，目的是推翻2020年大选结果。

调查委员会由7名民主党籍众议员和2名共和党籍众议员组成，今天这场公开听证会有可能是他们发布调查结果报告之前的最后一场，他们在会上就去年1月6日暴动案提供了罪证确凿的新证据。

共和党籍的委员会副主席丽兹・钱尼（Liz Cheney）说，迄今为止提出的大量证据表明，川普是造成1月6日国会暴动案的核心原因，许多人都追随他。

© 2022 AFP