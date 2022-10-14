美国会遇袭案新影片 曝裴洛西急打电话求助

（法新社华盛顿13日电） 负责调查去年美国国会遇袭案的众议院特别委员会今天公布一段新影片，显示众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）和其他政党领袖在国会遇袭当时忙找救兵。

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这段先前未公开的画面凸显川普支持者闯入国会办公室和会议厅乱翻东西时，国会议员们有多无助。

联邦众议院去年责成「1月6日袭击事件调查特别委员会」，调查时任总统川普的支持者攻击国会大厦、企图推翻川普2020年大选败选结果一事。

新影片中可见民主党籍众院议长裴洛西和党内同志及共和党领袖躲在一处安全的地方。她说：「一定有什么办法可以让民众维持有种安全或对政府运作能力有些信心的感觉，并且觉得真的可以选择美国总统。」

裴洛西在狂打电话找救兵期间一度被告知，议员们正戴上防毒面具以准备突围，她难以置信地问另一名民主党领袖柯里本（Jim Clyburn）：「你相信吗？」

联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）看起来同样感到不安。

明显心烦意乱的舒默告诉裴洛西：「我要打电话给该死的（国防部）部长。」

几分钟后，他打电话给时任代理司法部长罗森（Jeffrey Rosen），并质问「你为什么不让总统叫他们离开国会大厦，司法部长先生，你的执法责任呢？」

影片中也显示裴洛西一边与时任维吉尼亚州州长诺森（Ralph Northam）讲电话，一边看着电视上暴动现场混乱的画面。

她说：「他们刚刚打破了窗户…他们说有人中枪。这太可怕了，而这一切都是在美国总统（川普）的怂恿下。」

裴洛西和舒默也一度与共和党高层讨论如何寻求帮助。

这段影片是由裴洛西女儿亚历珊卓（Alexandra）所拍摄，穿插川普支持者入侵国会大厦的画面。

民主党籍众议员、委员会成员拉斯金（Jamie Raskin）在听证会上说：「国会两党高层都承认，川普总统是唯一可以让示威者结束对国会的暴力围攻、离开国会大厦回家的人。」

© 2022 AFP