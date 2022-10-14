阿玛利亚公主无法像同学住宿舍 荷兰王后心疼

（法新社海牙13日电） 荷兰王室今天表示，由于人身安全受威胁，18岁王储卡沙利那-阿玛利亚公主（Crown Princess Catharina-Amalia）已从阿姆斯特丹的学生宿舍搬回王宫。王后麦克西玛对此表示心疼。

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根据荷兰「大众日报」（AD）报导，王后麦克西玛（Queen Maxima）说：「这对她的生活造成了很大的影响，这代表她不会住阿姆斯特丹，而且也不能真的外出。」

王后麦克西玛还说：「这些对她来说很不容易，没有学生生活，不像其他学生…看到自己的孩子这样很不好过。她可以上大学，但仅此而已。」

阿玛利亚公主已搬回海牙的豪斯登堡宫（Huis ten Bosch）。

至于她受到的威胁性质，目前没有相关细节。

根据荷兰广播基金会（NOS）报导，总理吕特（Mark Rutte）形容这是「糟糕的情况」，还说他「非常担心」。

荷兰司法暨安全部长耶史格兹-泽格留斯（Dilan Yesilgoz-Zegerius）推文说：「我保证我们的安全单位会日夜确保她的安全。」

荷兰发行量大的「电讯报」（De Telegraaf）9月曾报导，由于担心阿玛利亚公主可能成为犯罪分子的目标，当局已加强相关维安。

© 2022 AFP