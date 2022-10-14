OPEC+减产 沙乌地驳斥出于政治动机反美指控

（法新社利雅德13日电） 有关石油输出国家组织和结盟油国（OPEC+）上周减产决定，是出于政治动机反对美国的说法，沙乌地阿拉伯今天予以驳斥，指这是毫无根据的指控。

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石油输出国家组织（OPEC）由13个成员国组成，加上以俄罗斯为首的10个结盟油国组成OPEC+。OPEC+上周决定11月起每日减产200万桶原油，引发白宫不满。美国总统拜登矢言，OPEC最大产油国沙乌地阿拉伯将承担「后果」。

法新社报导，沙乌地阿拉伯外交部在声明中说：「沙国已经看了相关声明...将OPEC的决定描述为沙国在国际冲突中选边站，又说是出于政治动机反对美国。」

声明又说，沙国「要坚决反对这种没有事实根据的说法，OPEC+是出于经济背景所做的决定」。

沙国坚称，OPEC+的决定「纯粹出于经济考量」，其经济上的建议是反对推迟减产的呼声。

沙国外交部说：「沙国政府透过与美方持续磋商，已清楚表明，所有经济分析都显示，若将OPEC+的决定推迟1个月…会产生负面的经济后果。」

沙国否认对于俄罗斯入侵西方力挺的乌克兰问题上选边站，并坚称沙国一直坚守支持国际法的「原则立场」。

对于沙国坚称上周的减产决定是出于经济而非政治动机说法，美方以批评作回应。 白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby ）在声明中说：「沙国外交部可以试图颠倒是非或辩白，但事实很简单，全世界都支持乌克兰反击俄罗斯的侵略。」（译者：纪锦玲）

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