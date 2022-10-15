伊朗再度驳斥对俄供武打乌

（法新社德黑兰15日电） 伊朗遭到指控，供应俄罗斯的武器「用于乌克兰战争」，伊朗外交部今天对此再度予以驳斥。

广告 继续浏览后续

基辅和许多西方盟友指控，莫斯科近数周运用伊朗制无人机攻击乌克兰。欧洲联盟17日在卢森堡召开外交部长会议时，预料将就此商讨。

伊朗外交部在声明中指出，外长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）「强调伊朗伊斯兰共和国不曾，也不会提供任何用于乌克兰战争的武器」。

阿布杜拉希安与葡萄牙外长克拉维尼奥（Joao Gomes Cravinho）通话时表示：「我们认为对此一危机两造提供武器会拖延战事…我们不曾，也不会认为战争是正确途径，不管在乌克兰或阿富汗、叙利亚或叶门，都是如此。」 阿布杜拉希安昨天与欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）通话时重申，伊朗在这场进行近8个月战争中保持中立的官方立场。

他说：「我们与俄罗斯进行国防合作，但是有关我们对乌克兰战争的政策就是，不对冲突两造提供武器、停止战争并且使人民不再流离失所。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）10日表示，俄罗斯使用伊朗无人机攻击乌克兰数个城��的能源基础设施。 基辅上个月以疑似对俄交付武器为由，决定将对德黑兰外交关系显着降级。伊朗对此回应，这项决定是由「无的放矢的外媒文宣趋动」。

美国9月对一家遭控帮助伊朗对俄交付用在乌克兰战场无人机的公司，祭出制裁。

© 2022 AFP