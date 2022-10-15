俄罗斯威胁未减 美军坦克营续留立陶宛至2026年

（法新社华盛顿14日电） 立陶宛官员今天表示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，来自俄罗斯的威胁未见减少，美国将延长重型坦克营在立陶宛的轮调驻扎时间。

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立陶宛国防部长阿努绍斯卡斯（Arvydas Anusauskas）说，这个重型坦克营自2019年起驻扎在帕布拉德（Pabrade）镇，至少会持续待到2026年初。

阿努绍斯卡斯在比利时布鲁塞尔会晤美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）后发布声明说，这项决定实现了「现任政府提出最重要的目标之一：有美军常驻立陶宛」。

自俄国2月24日对乌克兰发动攻击以来，立陶宛和邻国波兰、波罗的海国家拉脱维亚及爱沙尼亚，一直在最前线支援乌克兰。

俄国侵略乌克兰，让过去处在莫斯科当局控制下的国家再度感到恐惧，并在最近乌克兰收复失土时叫好。

但一名立陶宛高阶官员表示，俄军仍然有能力攻击波罗的海国家，而这些国家都是北大西洋公约组织（NATO）成员国；这名官员认为，在乌克兰战争爆发前，北约在波罗的海地区部署的兵力不足。

立陶宛总统的国家安全顾问布德里斯（Kestutis Budrys）表示：「我们认为，俄军还没有被削弱到足以改变我们对北约威胁层级的评估。」

布德里斯在美国华府结束与白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）的谈话后告诉记者，俄国攻击北约成员国的可能性仍然很低，「但我们看到（俄国）在乌克兰采取的行动，以及企图让白俄罗斯进一步参与对乌克兰的积极军事攻势，这些都不该让我们更冷静」。

© 2022 AFP