首批俄军抵白俄 将共组联合部队

（法新社莫斯科15日电） 俄罗斯与白俄罗斯军队共组联合部队。白俄罗斯国防部今天指出，首批俄军已经抵达白俄。

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白俄国防部指出，「运送俄罗斯军人的首批车队从区域部队群开抵白俄罗斯」。白俄国防部并且强调，他们的任务「专门为了提升边境保护和防御」。

照片显示，身穿传统服饰的妇女迎接俄罗斯士兵，对他们分发面包和盐，以示欢迎。

白俄领导人、俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）盟友鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）10日声称乌克兰密谋攻击白俄，宣布与莫斯科共组联合部队。

鲁卡申柯指控波兰、立陶宛和乌克兰训练白俄激进分子，以便「对白俄罗斯进行破坏、恐怖攻击，并且策划兵变」。 上述新联合部队的部署令人对白俄部队恐加入俄军共同进犯乌克兰引以为忧。

明斯克（Minsk）当局11日曾表示，这支临时任务编组部队「纯粹是防卫性质」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日在七大工业国集团（G7）领袖线上会议中指控俄罗斯「试图把白俄罗斯直接拉进这场战争」，呼吁对乌克兰和白俄边境派遣国际观察团。

鲁卡申柯2月允许俄军从白俄境内对乌克兰展开军事行动，但是白俄武装部队截至目前没有加入俄乌战争。

白俄在财政和政治上依赖主要盟友俄罗斯。

© 2022 AFP