向女王致哀逾千只柏灵顿熊 慨捐儿童慈善机构

（法新社伦敦15日电） 英国白金汉宫今天表示，女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）去世后，民众致哀所留下的1000多只柏灵顿熊（Paddington Bear）和其他泰迪熊，将捐给英国最大的儿童慈善机构巴纳多基金会。

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伊丽莎白女王于9月8日逝世后，民众致哀时将些玩具和花束留在伦敦几处王室官邸和温莎堡外面。巴纳多（Barnardo's）基金会将在未来几周内收到这些经过专业清洁的玩具熊。

基金会执行长裴利（Lynn Perry ）说，已故女王过去30年来一直是巴纳多的赞助人。

在白金汉宫发布的声明中裴利表示：「我们承诺会照顾这些深受喜爱的玩具熊，它们将为我们所支持的孩子们带来欢乐。」

今年6月初，伊丽莎白女王庆祝登基70周年时，柏灵顿熊成为女王「白金禧派对」的象徵。

这场派对和音乐会，令人难忘地由女王与电脑合成的柏灵顿熊互动而展开，柏灵顿熊在女王的茶杯上敲击着皇后乐团（Queen）着名歌曲「我们要让你摇滚」（We Will Rock You）的节拍。

除了将柏灵顿熊捐赠出去之外，伦敦皇家公园服务部门表示，上个月致哀留下的许多鲜花，已做成堆肥，将在其他种植计画中再循环利用。

© 2022 AFP