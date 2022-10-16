法国将为乌克兰训练2000名战士

（法新社巴黎16日电） 法国国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）昨天接受「巴黎人报」（Le Parisien）访问时表示，法国将在国内为乌克兰训练2000名军人。

广告 继续浏览后续

勒克努称，这些战士将「被纳入我们的部队几个星期」。他又说将有3个层次的训练：一般战斗、「乌克兰方面所提特定需要，例如后勤」，而后是训练乌军如何使用西方盟国提供的防卫物资。

勒克努称，这会在严守规定的情况下完成，他说：「这不会以交战的形式进行，因为我们并未处于战争状态。我们是在协助一个与俄罗斯处于战争状态的国家。」

勒克努说，法国还将提供乌克兰「响尾蛇」（Crotale）防空系统，但没有具体说明有多少套。他说，这个数字「正在与乌克兰方面一起确认」，并强调「让他们能够保卫自己的天空非常重要」。

勒克努表示，除了已提供的18套凯撒（Caesar）机动火炮系统，法国还可以另外再提供基辅6套，同时也在研究捐赠地对地飞弹的可能性。凯撒可以精准打击40公里外的目标。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）12日表示，巴黎将提供雷达、各类系统和飞弹给乌克兰。

© 2022 AFP