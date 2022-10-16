美国、加拿大运送警用装备 助海地维安

（法新社华盛顿15日电） 美国与加拿大宣布，两国军方今天运送装甲车等维安装备至海地，以协助这个赤贫的加勒比海国家因应日益恶化的维安和卫生危机。

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海地向外求援之际，国内霍乱疫情持续恶化，且武装帮派分子占领最大燃料进口站等大片国土。

根据美加两国政府联合声明，美国与加拿大空军用机，载着「海地政府采购的重要维安装备，包括战术与装甲车辆」，降落在海地首都太子港（Port-au-Prince）。

声明指出，这些装备将协助警方打击「挑起暴力、干扰亟需的人道援助输入、妨碍阻止霍乱扩散的犯罪行为人」。

美国与加拿大还宣称，两国计划协助海地强化警察培训。为了表示支持，美国本周还派一名高阶外交官和一名军方高官造访太子港。

但华府已表明不愿派兵进驻西半球最穷国家海地。联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）曾敦促成员国在海地部署一支「迅速行动部队」，以因应该国「骤然恶化的安全局势」。

联合国昨天公布的报告指出，太子港6成人口（约150万人）现在可能处于帮派控制下，而且有许多帮派透过性侵来巩固权力。

海地政府9月11日宣布燃料涨价后，这个本来就不稳定的国家频传抗议和抢劫。海地最大燃料进口港站维勒克斯（Varreux）从9月中起，就被强大的武装帮派控制。

联合国上周也示警，海地霍乱病例可能爆炸式增长。根据世界卫生组织（WHO），截至10月8日已有32例确诊、224起疑似案例，这是海地3年来首次出现霍乱病例。

海地在2010至2019年经历霍乱疫情，造成将近1万人死亡。

海地本已深陷政经危机多年，前总统摩依士（Jovenel Moise）去年遇刺身亡，又使局势更加不稳定，帮派势力愈来愈大。

© 2022 AFP