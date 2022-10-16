艾米尼之死抗议第5周 伊朗监狱爆冲突至少8伤

（法新社巴黎/华盛顿15日电） 伊朗女子艾米尼之死引发的抗议潮进入第5周，首都德黑兰一所据报关押数百名抗议人士的伊文监狱今晚爆发大火和冲突。

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法新社报导，位于德黑兰（Tehran）北部的伊文监狱（Evin prison）因不当对待政治犯而恶名昭彰，狱内同时关押一些外籍囚犯。监狱爆发大火的消息一出，美国国务院今天表示，伊朗要为监狱内关押的美国公民人身安全负责。

总部位于挪威奥斯陆（Oslo）的「伊朗人权」（Iran Human Rights）在社群媒体推特（Twitter）分享的影音显示，监狱大火和黑烟直窜夜空，影片中似可听到枪声。

片中背景也听到有人呼喊「独裁者去死」，这是一个月来艾米尼之死抗议活动的主要口号之一。

伊朗22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月14日因「不当着装」而遭道德警察逮捕并陷入昏迷，3天后死亡。艾米尼之死引发众怒，伊朗随后爆发大规模示威潮。

伊朗官媒引述高层安全官员的话报导，伊文监狱今晚上发生了「麻烦和冲突」，「暴徒」先行纵火。 伊朗通讯社（IRNA）报导说：「目前局势已完全控制。」报导并指出至少有8人受伤。

美国务院发言人普莱斯（Ned Price）在推特上说：「伊朗应对遭错误拘留的美国公民负起全部安全责任，他们应立即获释。」他补充说，华府正「紧急」追踪事件的相关报导。（译者：纪锦玲）

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