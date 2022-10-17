中国驻英领事馆围殴抗议港人 英首相府：令人忧心

（法新社伦敦17日电） 英国首相发言人今天表示，根据报导，一名香港民主示威人士在中国驻英格兰北部曼彻斯特（Manchester）领事馆遭到围殴，此事「令人深感忧心」。

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社群媒体发布的影片显示，在领事馆大门内，一群男子正围殴另名躺在地上的男子。英国警方已宣布针对昨天发生的这起事件展开调查。

英国首相府发言人说，「相关报导显然让人深感忧心」，但在警方调查期间发表进一步评论并「不恰当」；英国外交部也未针对此事发表评论。

中共总书记习近平16日在20大高谈发扬斗争精神，当天多名港人在中国驻曼彻斯特总领事馆外抗议。总领事郑曦原亲自出马踢毁抗议标语，还有港人被拖进领事馆围殴。

一名香港民主人士告诉英国广播公司（BBC），自己遭到领事馆出来的不明身份男子攻击，「他们把我拖进去，然后将我痛打一顿。」

大曼彻斯特警察（Greater Manchester Police）表示，他们知晓16日下午3时左右（台湾时间22时）在中国驻曼彻斯特总领事馆发生的暴力事件。

警方表示，事发当时，警员立即赶往现场处理，警方也正在查询，「以了解整个状况。」

推特上流传的影片画面可见，一名戴口罩的白发男子在领事馆门口踹毁示威者标语，此后还与示威民众有些微肢体碰撞。此后有消息指出，这名男子就是中国驻曼彻斯特总领事郑曦原。

之后，画面显示一群男子围殴躺在地上的示威人士，郑曦原则在一旁观看。

中国外交部发言人汪文斌今天告诉法新社，「我们不清楚你们所形容的状况」，但他坚称，驻英国大使馆和领事馆「始终遵守东道国的法律」。

甫获任命的英国国会外交事务委员会主席克恩斯（Alicia Kearns）在推特发文力挺该名被殴男子，称内政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）和外交大臣柯维立（James Cleverly）「需要紧急调查」此案。

有影响力的前保守党领袖史密斯（Iain Duncan Smith）也在推特发文称，政府必须「要求中国驻英大使正式道歉」。

流亡英国的香港前立法会议员暨香港众志创党主席罗冠聪说，「若不追究领事馆工作人员的责任，香港人将生活在被绑架和迫害的恐惧之下」，他也希望英国内政与外交部「调查此案并保护我们在英国的人民」。（译者：施施/核稿：陈政一）

© 2022 AFP