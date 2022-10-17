俄用无人机和火箭弹袭基辅与乌东 已酿6死

（法新社基辅17日电） 在俄罗斯部队对乌克兰首都基辅（Kyiv）出动数十架无人机进行攻击后，乌国官员今天表示，首都基辅与东部苏米州（Sumy）至少6人死于俄军攻击。

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乌克兰总统办公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在社群媒体上表示：「截至目前为止，一架神风（kamikaze）无人机对一栋住宅大楼的攻击已增至3死，19人获救，（救援）工作还在进行中。」

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）表示，首都有两名死者是一对年轻夫妻。他在社群媒体上写道：「一名丈夫和身怀六甲的妻子（死亡），女子怀孕6个月。」

与此同时，乌国东部苏米州州长吉维茨基（Dmytro Zhyvytskyy）在社群媒体上表示，当地共有3人死亡，另有多人受伤。

吉维茨基在社群媒体上写道：「上午5时20分，3枚俄罗斯火箭弹击中一处民用基础设施。至少3人死亡、9人受伤，还有人受困瓦砾堆下。」

乌国总理什米加尔（Denys Shmygal）稍早表示，俄国空袭击中苏米州和中部第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）的能源设施。而根据乌国总统府，第聂伯罗彼得罗夫斯克州遇袭也造成一些人死伤。

© 2022 AFP