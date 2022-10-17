因应能源飙涨 马克宏吁德国展现欧洲团结

（法新社巴黎16日电） 法国总统马克宏今天呼吁德国展现欧洲「团结」因应能源价格飙涨，并警告德国提出数千亿欧元计画以助国内消费者，可能导致市场「扭曲」。

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法新社报导，马克宏（Emmanuel Macron）在法国「回声报」（Les Echos）预定明天刊登的访问中表示：「我们不能坚持个别国家政策不放，因为这会在欧陆内造成扭曲。」

他又说：「与COVID-19（2019冠状病毒疾病）危机一样，这对我们欧洲来说是一个关键时刻…我们必须团结一致地采取行动。」

俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家祭出制裁，俄国则削减天然气供应作为回应，之后欧洲电价一直飙涨。

这引发了欧洲及其他地区严峻危机，德国因高度依赖俄罗斯能源供应，因此受创尤重。 德国总理萧兹（Olaf Scholz）政府被指责单独采取行动，提出2000亿欧元的支持计画来保护德国的家庭和企业。

德国受到了几个欧盟伙伴的压力，被要求在财政上更为团结。

马克宏说：「若我们要采取一致做法，需要的不是个别国家策略，而是欧洲整体策略。」

欧洲联盟各国领袖预定20日和21日在布鲁塞尔举行峰会，将对能源价格飙涨寻求共同因应对策。

马克宏在「回声报」访问中说，欧洲伙伴有与德国团结，而德国对欧洲展现团结力量也是正常的。（译者：纪锦玲）

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