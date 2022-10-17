基辅称俄还想作困兽之斗 伊朗否认供俄无人机

（法新社基辅17日电） 俄罗斯今天以伊朗制无人机攻击乌克兰首都基辅，乌方表示这显示俄方还想作困兽之斗。伊朗当局否认提供无人机给俄国，称此消息是西方政治宣传，欧盟则警告要对伊朗祭出新制裁。

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俄罗斯对乌克兰开战至今将近8个月，今日大举出动「神风」（kamikaze）无人机攻击基辅，乌克兰总统办公室称这是俄罗斯绝望下的拚死一搏。

法新社记者在基辅看见无人机低空飞过市中心，乌克兰警方用自动武器对无人机开火，整个城市因爆炸烟雾弥漫。

正好一个星期前，俄罗斯才对乌克兰城市连2日发射飞弹攻击，破坏乌克兰全国的能源和用水供给设施。

正在基辅中央车站等乘客的乌克兰计程车司机普瑞荷德科（Sergiy Prikhodko）告诉法新社记者说：「他们现在似乎是每周一就来袭击我们。一周变成是以这种新方式开始。」

今天清晨6时35分左右，基辅在空袭警报声中发生第一起爆炸，之后全国几乎都听得到警报声。

甫上任的联合国人权事务高级专员（High Commissioner for Human Rights）特克（Volker Turk）说，对乌克兰平民的攻击行动应该停止。

特克告诉记者，尊重国际人权法和国际人道法「极为重要」，强烈呼吁战事降温。

伊朗今天否认提供俄罗斯无人机来对乌克兰发动攻击。伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanaani）在例行记者会上说：「关于伊朗提供俄罗斯无人机的报导具政治意图，而且消息出自于西方人士。我们没有向开战的任何一方提供武器。」

部分欧盟国家外交部长呼吁，如果德黑兰当局被证实涉入俄罗斯对乌克兰的战争，将对伊朗发动新制裁措施。

丹麦外交部长库服特（Jeppe Kofod）说，今天上午无人机在尖峰时间攻击基辅，击中邻近市中心铁路车站的建筑物，他强调欧盟应该强烈回应这起新的空袭行动。

© 2022 AFP