奈及利亚遭遇10年来最大洪灾 逾600人丧生

（法新社奈及利亚拉哥斯16日电） 奈及利亚爆发10年来最严重洪灾，根据今天发布最新死亡统计，已知有600多人丧生。

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奈及利亚人道事务部在推特（Twitter）发布声明表示，洪灾也迫使130多万人离开家园。

人道事务部长法鲁克（Sadiya Umar Farouq）说：「不幸的是，截至10月16日止已有超过603人丧生。」

法鲁克表示，上周统计的死亡人数为500人，而数字攀升，部分原因是有些州政府没有为洪水做好准备。

他说，洪灾彻底摧毁8万2000多间房屋，以及近11万公顷农田。

奈及利亚国家紧急事故管理署 （NEMA）表示，雨季通常在6月左右开始，但今年自8月以来降雨量特别大。

2012年，奈及利亚洪水导致363人死亡，超过210万人无家可归。 撒哈拉以南非洲地区受到气候变迁的严重影响，当地许多经济体更苦于俄乌战争效应。

米商警告说，毁灭性洪灾可能冲击奈及利亚的米价。奈国人口约2亿人，当局为刺激生产而禁止稻米进口。

世界粮食计划署（WFP）和联合国粮农组织（FOA）上月表示，奈及利亚是面临灾难性饥荒的6个高风险国家之一。（译者：纪锦玲）

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