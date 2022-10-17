巴西总统决选辩论 聚焦人身攻击针锋相对

（法新社圣保罗17日电） 巴西总统大选决选倒数2周，争取连任的极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）和左派挑战者前总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）昨天在首场面对面辩论会针锋相对。

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两人在30日决选投票前激烈交锋，鲁拉痛骂波索纳洛是「小独裁者」及「假新闻之王」；对方则反讥鲁拉撒谎、贪污，以及有「可耻」的过往纪录。

76岁的鲁拉于2003年至2010年任巴西总统，一度风光无限但后来卷入贪污风波，他这次卷土重来挑战波索纳洛，特别抓住对方在COVID-19疫情中应变不力；巴西有68万7000人染疫身亡，仅次于美国。

鲁拉攻击波索纳洛迟迟没有购入疫苗，反而支持用未经证实的偏方来治疗COVID-19，例如抗疟疾药物羟氯奎宁（hydroxychloroquine），称波索纳洛「背负染疫病故者的冤魂」。

他以招牌的沙哑声音说：「你的疏忽导致68万人死亡，当中有超过半数本可得救」。

67岁的波索纳洛则试图把焦点转向鲁拉的弱点贪污。鲁拉2018年因极具争议的巴西国家石油公司（Petrobras）贪腐案中被判有罪下狱，但有罪判决之后遭推翻。

波索纳洛说「你的过去很可耻…你对巴西毫无贡献，只不过把大众的钱塞到你自己和朋友的口袋里」；他并称鲁拉是「国家之耻」及揶揄对手年龄，「鲁拉，别再说谎了，这对你的年纪不好」。

在10月2日的首轮投票里，鲁拉获得48%有效选票，未如选前民调所预期能在第一轮就过半胜选，波索纳洛则获得远高于预期的43%得票，使30日的决选结果更难预料。

© 2022 AFP