拜登重估美沙关系 为石油面临困难抉择

（法新社华盛顿16日电） 美国总统拜登为沙乌地阿拉伯宣布石油减产一事，矢言沙国将承担后果，但就像几位前任美国总统被沙国惹恼后，在评估因应选项时却发现受到诸多限制，其中主要障碍便是石油。

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拜登访问沙乌地阿拉伯，与实际掌权的王储穆罕默德．沙尔曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）碰拳打招呼，拜登为此忍受国内的批评，即便是他以前曾说，沙国在人权上的作为应受国际唾弃。

但沙乌地阿拉伯对拜登的访问并未给予善意回应，就在美国期中选举前几周，沙国带头的石油输出国家组织和结盟油国（OPEC+）宣布自11月起每天减产200万桶原油，且未说明原因。不仅让正在侵略乌克兰的俄罗斯增加收入，也抬高美国消费者油价。

愤怒的民主党人打算在国会采取报复性措施，拜登政府对此表示将持开放态度。

但沙乌地阿拉伯的支持者警告说，美国这么做可能会将沙国推向俄罗斯或中国的怀抱；不过许多专家也怀疑，沙国在与美国建立80年的伙伴关系后，能否轻易狠下心。 美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）今天告诉美国有线电视新闻网（CNN），拜登将「有条不紊、战略性地」来重新评估美沙关系，并说拜登并「没有计画」要在11月于印尼举行的20国集团（G20） 峰会上会见沙国王储。 此前华府曾试图和沙国拉开距离，包括美国在2001年9月11日遭遇恐怖攻击时（执行攻击任务的恐怖分子多为沙国公民），但这项努力遇到了一项主要障碍，那便是石油。

尽管对气候变迁采取了更多行动，但美国距离摆脱高油价影响还有几十年的时间。

美国官员喜欢说美国已经超越沙乌地阿拉伯，成为世界最大的石油生产国。但美国石油产量的决定权主要在民营公司，而且美国是从页岩中提取石油，很难扩大规模或缩小规模。

华府智库昆西国家事务研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）研究员谢琳（Annelle Sheline）表示：「只要我们仍依赖石油，我们将永远倚赖这些国家。」 谢琳又说，若沙乌地阿拉伯不再是美国「可预测的」石油来源，这也会损害沙国本身的利益。（译者：纪锦玲）

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