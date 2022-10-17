无人机袭基辅致死伤 泽伦斯基：乌国人民不会被击溃

（法新社基辅17日电） 乌克兰官员表示，俄军在今天上午通勤时段以伊朗制无人机对首都基辅发动数次空袭，锁定市中心火车站并毁损一栋住宅大楼，还引起数场火灾。基辅市长表示，俄军空袭造成1死3伤。

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首都军方官员表示：「截至上午9时，基辅已记录到4次空袭。舍甫琴科区（Shevchenko）一栋住宅大楼被击中。目前正在厘清受害人员的资讯。」

国家铁路单位负责人证实，基辅市中心车站「附近」稍早遇袭。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）说，俄国今天对基辅的无人机攻击，造成一名女子死亡，仍有一人受困于瓦砾堆下。他告诉记者：「（这里）发生的所有事皆属恐怖主义。」

乌克兰内政部长莫纳斯特斯基（Denys Monastyrskiy）随后表示，乌克兰数座城市今天遇袭后，有数人死亡。

乌克兰总理什米加尔（Denys Shmyhal）则说，俄罗斯的空袭击中3个州的关键基础建设，导致全国数百座城镇和村庄停电。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「敌人整个晚上和上午恐吓平民，神风（kamikaze）无人机与飞弹攻击乌克兰全境，敌人有能力攻击我们的城市，但无法击溃我们。」

俄罗斯矢口否认在乌克兰境内的「特别军事行动」中攻击平民。

© 2022 AFP