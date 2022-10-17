欧盟加强军援乌克兰 拟训练1.5万乌军

（法新社卢森堡17日电） 欧洲联盟今天预计加强对乌克兰军事援助，推出一项训练1万5000名乌军的任务，并加码提供5亿欧元用于武器。

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欧盟各国外交部长今天预定在卢森堡召开会议，料将批准相关决议。多名外交官员认为，这项任务应会在下个月开始运作。

欧洲一名外交官员表示：「这对欧盟来说是很重大的开端。我们从未做过像那样大规模的训练任务。」

报导说，在俄乌战争打了近8个月后，乌军在战场上取得进展，乌克兰的西方盟国亟欲确保乌军有能力继续奋战。

德国和法国等多个欧盟国家早就在训练乌方人员使用他们提供的现代火炮系统、飞弹发射器和防空系统。

但欧盟在提供大规模训练以助乌军对抗俄军侵略方面脚步落后。

美国、加拿大和英国早已在训练数以千计乌军。英国目标是在今年内培训1万人，并希望明年能增加1倍以上。

欧盟仍在敲定训练计画最后的细节，但一名官员表示，这项计画最初是为1万2000名乌军提供基本训练，并为另外2800名提供专门指导。

乌克兰的邻国波兰将成为这项任务的主要中心。德国预计也会成为重要的训练站点。

目前由各个会员国运行的计画将持续进行，有可能在之后纳入欧盟的任务中。

另一名外交官员说：「欧盟各国都会根据乌克兰的需求来做他们能做的事。」

这名官员表示，预计每年的预算约为6000万欧元。

确切的金额应会在今天敲定，加上欧盟新一笔的5亿欧元资金，以助支付运往乌克兰的武器费用。

© 2022 AFP