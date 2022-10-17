温和党党魁克里斯特森 当选瑞典总理

（法新社斯德哥尔摩17日电） 瑞典保守派领袖克里斯特森（Ulf Kristersson）今天在国会当选总理，这是第一次有新政府首长获得极右派瑞典民主党（Sweden Democrats）支持。

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58岁的克里斯特森日前宣布他所属的温和党（Moderate Party）与基督教民主党（Christian Democrats）、自由党（Liberal Party）组成3党联合政府的协议，今天在重要盟友瑞典民主党支持下，他以176张赞成票、173张反对票当选总理。

4党提出一份62页的合作蓝图，要求大举打击犯罪和移民，以及建设新的核子反应炉等。

瑞典民主党党主席奥克松（Jimmie Akesson）告诉国会，虽然瑞典民主党偏好加入政府并握有内阁职位，但政府奉行的政策才是最重要的。

奥克松说：「重要的是政府做什么，而非政府的样貌。」

传统上，这4党在几项关键政策领域意见分歧，如今4党组成联合阵线，并在协议中做出重大让步，主要是为了满足极右派的要求。

瑞典民主党是瑞典9月11日选举的大赢家，以20.5%的创纪录得票率一举成为国会第2大党。

© 2022 AFP