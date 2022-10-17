联合国对疫情与俄乌战争因应有限 教宗称亟需改革

（法新社梵蒂冈16日电） 天主教教宗方济各认为，联合国改革的必要性「十分显着」，因为该组织在疫情和俄乌战争暴露出局限性。

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阿根廷籍的教宗方济各（Pope Francis）表示，俄罗斯2月发动入侵乌克兰的战争，凸显出确保目前多边架构，尤其是让联合国安全理事会（UN Security Council）找到「更灵活、有效的方法来解决冲突」的必要性。

在义大利媒体「新闻报」（La Stampa）刊出的节录中，他补充说，「在战争爆发时期，去确认我们需要更多、更好的多边主义是有必要的」，但联合国已经不再切合「新的现实情况」。

方济各表示，联合国成立的目的，是防止两次世界大战的恐怖再次发生，而尽管这些冲突所代表的威胁依旧存在，但「今日的世界已不再相同」。

他补充道，当目前的多边体系在疫情中「显现出所有的局限性」后，「改革的必要性变得更加明显」。

方济各谴责疫苗分配不均的情况，称那就是强国强压（各国）团结法则「最明显的例子」。

85岁的方济各提倡「有机改革」，目的是要让国际组织重新认清其「为人类大家庭服务」的基本宗旨，并称国际机构必须是「尽可能达到广泛共识」的产物。

© 2022 AFP