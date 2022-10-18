乌克兰与俄换囚 救回108名女性

（法新社基辅17日电） 乌克兰与俄罗斯换囚，乌国今天称救回108人，且全为女性。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）在社群媒体上说：「今天又进行了一次大规模换囚…我们让108名女性获释，这是首次换回全为女性的换俘行动。」

泽伦斯基今晚在每日例行发表的谈话中表示，因这次换囚获释的，有96名女兵，其中包括从亚速钢铁厂（Azovstal）撤离的37人，另有12名平民。

泽伦斯基感谢「所有参与这次成功（换囚）的人…我们抓到的俄罗斯俘虏越多，就能越早让我们的英雄获释。」

顿内茨克（Donetsk）地区分离主义领袖普希林（Denis Pushilin）证实了这次的换囚，并称俄罗斯同意交出110人，但其中两人决定留在俄国。

俄罗斯国防部表示，他们从乌克兰那里换回的72人，是2月以来被乌国扣留的民用船只的船员，并称换回的人全会搭机回到莫斯科，并获医疗及心理上的协助。

叶尔马克表示，乌方换回的部分战俘是母女档，她们是一起被抓的，并称有37人是在马立波（Mariupol）的亚速钢铁厂投降时遭俘虏。

根据叶尔马克公布的影像，有数十名女性步下白色巴士，当中有些人穿着外套和迷彩军服。

马立波是乌克兰东南部滨临亚速海（Sea of Azov）的海港城市，当地居民集中躲在亚速钢铁厂密密麻麻的地下通道网络里，藉此从俄罗斯数周的无情轰炸中挺了过来。

© 2022 AFP