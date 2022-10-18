伊朗女攀岩手出赛未包头巾疑被失踪

（法新社杜拜18日电） 伊朗女子竞技攀岩好手雷卡比在韩国出赛时未包伊斯兰头巾，友人后来表示联络不上她，担心她的安危。外界普遍认为她藉此力挺艾米尼之死引发的抗议潮。

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22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因「不当着装」而遭道德警察逮捕，9月16日在拘留期间死亡，诉求推翻体制内神职机构的抗议风潮自此席卷伊朗各地。

33岁雷卡比（Elnaz Rekabi）代表伊朗在韩国参加亚洲锦标赛时没有包头巾出赛。英国广播公司（BBC）波斯语网稍早报导，雷卡比友人因无法联系上她，担心她的安危。

据网路新闻媒体Iran Wire，伊朗竞技攀岩协会主席将雷卡比「哄骗」进伊朗驻首尔大使馆，然后直接带往机场。

报导称，协会主席承诺如果她交出手机和护照，就会负责让她安全回国。但是伊朗驻首尔大使馆今天对法新社否认上述报导，强调那「全是假新闻」。

Iran Wire描述雷卡比在Instagram上的发文，跟强迫民众在电视或社群媒体上作出悔过声明的「强迫自白」没有两样。

包括半官方伊朗学生通讯社（ISNA）在内，伊朗媒体已经广为报导雷卡比上述「非出于故意」说法。

据信雷卡比是第2位完全没有包头巾出场的伊朗女运动员。2019年在法国出赛时没有包头巾的女拳击手哈德（Sadaf Khadem）后来没有返回伊朗，目前流亡法国。

反映强硬派立场的法斯通讯社（Fars news agency）今天在社论中不点名批评雷卡比。

这篇社论质疑，为何「西方、犹太复国主义和沙乌地」媒体都没有关注包头巾的伊朗女性过去在田径和举重场上的胜利，却「去凸显一个不循规蹈矩女孩的表现」。

© 2022 AFP