俄以伊朗制无人机轰炸基辅 美警告对涉入者祭制裁

（法新社华盛顿17日电） 俄罗斯今天以伊朗制无人机轰炸基辅，美国警告将对参与伊朗无人机计画的企业或国家实施制裁；欧盟多国外交部长也呼吁针对伊朗向俄国提供无人机祭出制裁。

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乌克兰首都基辅今天再传爆炸声响，乌克兰官员表示，俄军在今天上午通勤时段以伊朗制无人机对首都基辅发动数次空袭，并称俄军使用的是伊朗制无人机，但伊朗否认。

在俄国使用从伊朗进口的「神风」（kamikaze）无人机对基辅进行致命轰炸后，美国今天警告将对与伊朗无人机计画合作的企业和国家实施制裁。

美国国务院首席副发言人巴特尔（Vedant Patel）告诉记者：「任何与伊朗做生意的人，一旦牵涉到关于无人机、弹道飞弹研发或从伊朗运送武器给俄国，都要非常小心并善尽调查责任，美国绝对会毫不犹豫地对肇事者实施制裁或采取相关行动。」

他表示：「俄国深化与伊朗同盟应被全世界视为一项严重威胁，坦白来说，无论身处该地区还是全球都一样。」

巴特尔引述美国先前公布过的情报显示，伊朗出售给俄国的无人机，有些出现故障。他表示，这次无人机转移显示俄国面临的「巨大压力」，根据美国统计，俄国自入侵乌克兰以来，已损失约6000件装备。

巴特尔表示，莫斯科当局「显然被迫向伊朗等不可靠的国家寻求物资和装备」。

© 2022 AFP