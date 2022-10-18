俄罗斯战机坠落民宅 当局称起因疑技术故障

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯当局今天表示，昨天在靠近乌克兰边界俄南城镇叶伊斯克坠毁的一架俄军苏恺战机，失事原因很可能是「技术故障」。这架战机坠落在住宅大楼，造成至少13人死亡。

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俄军一架苏恺（Sukhoi）Su-34战机昨天坠落在叶伊斯克（Yeysk）一栋9层高住宅大楼，整栋楼陷入火海，但飞行员在坠机前成功跳伞逃生。死者当中包括3名儿童，另有19人受伤，其中4人伤势严重。

俄罗斯负责调查重大犯罪事件的调查委员会（Investigative Committee）今天表示，这起坠机很可能是「一个技术故障」所造成。它已就是否违反飞行规则展开刑事调查，并已从战机起飞的飞行场查扣燃料样本，以及查扣坠机现场寻获的飞行纪录器。

俄罗斯国防部表示，这架战机在飞行训练过程中撞上大楼。这栋楼共有约600名住户。

调查人员说，成功弹射逃生的战机飞行员以及飞行场的工作人员，目前正在接受侦讯。

俄罗斯紧急事务部今天表示，救难人员已经停止在瓦砾堆中寻找生还者。这起事故令濒临亚速海（Sea of Azov）的叶伊斯克全镇震惊。

克里姆林宫今天表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）对于这起灾难的罹难者家属「表达深切哀悼」。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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