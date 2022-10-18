俄苏恺34战机坠毁撞民宅起火 酿6死19伤

（法新社莫斯科17日电） 俄罗斯国家通讯社「塔斯社」报导，一架俄军苏恺34战机今天起飞后不久便坠毁在南部城镇叶伊斯克（Yeysk），使当地一栋9层楼高的住宅大楼燃起熊熊大火，造成6人丧命。

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塔斯社（TASS）援引当地官员说法报导，这起坠机事故还导致6人失踪、19人受伤，其中包括两名儿童。叶伊斯克与俄军占领的乌克兰南部地区之间仅隔着亚速海（Sea of Azov）。

俄国军事新闻频道「红星电视台」（Zvezda TV）公布的画面显示，苏恺（Sukhoi）Su-34超音速中程战斗轰炸机坠毁住宅区时发生爆炸；根据报导，飞行员已弹射逃生。

塔斯社提到，当地官员告诉俄国紧急事务部部长库伦科夫（Alexander Kurenkov），目前有6人死亡、6人下落不明。事故发生后不久，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）下令库伦科夫即刻赶往现场。

现场画面显示，战机坠毁后，熊熊大火吞噬一栋9层楼高的建筑。地方当局稍后表示，火势已被扑灭。

地方媒体报导，战机上头装载弹药，不过克拉斯诺达（Krasnodar）区长康卓叶夫（Veniamin Kondratyev）否认这类说法。

当局表示，约有250人撤离当地，其中包括40名儿童。

俄罗斯新闻社（RIA）报导，这架战机是从军用机场起飞展开飞行训练时坠毁。报导援引国防部的说法表示，飞行员通报其中一具发动机在起飞时着火，飞机撞击住宅大楼时，又点燃了燃料。

克里姆林宫表示，蒲亭已下令向受害者提供一切必要帮助，并指示卫生部长前往当地。

负责调查严重犯罪的俄罗斯调查委员会表示，已对坠机事件展开刑事调查。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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