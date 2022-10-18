前政府政策遭推翻 澳洲不认西耶路撒冷为以色列首都

（法新社雪梨18日电） 澳洲前保守派政府认定西耶路撒冷是以色列首都，这个具有争议的决定今天遭目前的政府推翻。

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澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，耶路撒冷的定位不该是单方面的决定，而应由以色列人和巴勒斯坦人藉和平谈判共同决定。

她说：「我们不会支持破坏这种前景的作法。」她补充道：「澳洲的大使馆一直以来，乃至今日都仍设在特拉维夫（Tel Aviv）。」

前总理莫里森（Scott Morrison）领导的澳洲保守派联合政府，于2018年跟随前美国总统川普的脚步，承认西耶路撒冷（West Jerusalem）为以色列首都，因此在澳洲国内引发广泛的反弹。

黄英贤今天说：「我知道这给澳洲部分社群带来冲突和痛苦，因此政府今天就来解决这问题。」

她指控莫里森政府的动机，是为了打雪梨近郊的一场艰难的选战，而当地有庞大的犹太社群。

澳洲政府2018年的那个决定，也令邻国印尼感到错愕，那是全球穆斯林最多的国家，一度破坏了自由贸易协定。

以色列和巴勒斯坦都宣称耶路撒冷是他们的国土。由于担心会在和平谈判前，就对耶路撒冷的定位骤下定论，绝大部分的国家都避免将大使馆设在当地。

© 2022 AFP