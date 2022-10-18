加拿大制裁俄国记者和演员 指为俄政府宣传

（法新社渥太华17日电） 加拿大今天宣布对俄罗斯实施新一波制裁，对象是34名俄国记者、演员、电视节目主持人及国营电视台「红星」（Zvezda），指他们是俄国政府的「宣传代理人」。

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这份名单包括以电影「冲出封锁线」（Behind Enemy Lines）和「不可能的任务」（Mission Impossible）而在西方拥有知名度的演员弗拉迪米尔马西科夫（Vladimir Mashkov）。

还有莫斯科日报「莫斯科共青团报」（Moskovskij Komsomolets）总编辑古塞夫（Pavel Gusev）和俄罗斯国营电视台第一频道（Channel One）新闻部负责人克莱米诺夫（Kirill Kleimyonov）。

根据加拿大的声明，渥太华指责他们散布虚假说辞，为俄罗斯政权无端在乌克兰发动战争找藉口。

外交部长赵美兰（Melanie Joly）说：「俄罗斯政权的战争端赖谎言和欺骗…监禁敢说真话的本国公民，并钳制他们言论。」

赵美兰说：「我们看穿了这些谎言。」

自俄国2月24日开始大规模入侵乌克兰以来，加拿大已对在俄国、乌克兰和白俄罗斯的个人和实体实施制裁，加计此次宣布，总数超过1400个。（译者：纪锦玲）

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