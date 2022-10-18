北溪管线被毁50公尺 爆炸威力强大

（法新社斯德哥尔摩18日电） 瑞典媒体今天发布水下影片显示，据信遭蓄意破坏的北溪1号天然气管线，至少50公尺被摧毁或埋进海底。

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瑞典「快报」（Expressen）今天公布的影片里，位在海面下80公尺的北溪1号（Nord Stream 1）管线可以看见一大片撕裂扭曲的金属。

据该报称，这些昨天拍摄的影片显示，超过50公尺的管线若非不见，就是被埋进海底，在爆裂管线下的海床上，可以观察到一些长长的裂缝。

挪威Blueye Robotics公司水下无人机操作人员拉森（Trond Larsen）告诉「快报」：「只有极端的力量才能将这么厚的金属弯曲成我们所看到的那样。」

操控水下无人机拍摄影片的拉森还表示，管线周围的海床可以看见受到「非常大的冲击」。

位在波罗的海海底的北溪1号和2号天然气管线9月底因爆炸受损，造成4个地点出现泄漏，尽管位在国际海域，但其中两处在丹麦专属经济区（exclusive economic zone）内，另两处在瑞典专属经济区内。

瑞典当局本月6日宣布，他们已进行水下检查并收集了若干「证据」，支持管线疑似遭破坏的说法。

© 2022 AFP