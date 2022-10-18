印尼总统：玛琅市足球场爆踩踏事故后 将拆除并重建

（法新社雅加达18日电） 印尼总统佐科威（Joko Widodo）今天宣布，本月初爆发造成133人死亡踩踏事件的东爪哇省玛琅市（Malang）坎朱卢汉体育场（Kanjuruhan Stadium）将被拆除并重建。

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法新社报导，佐科威会见国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）后告诉媒体记者，「针对玛琅市的坎朱卢汉体育场，我们将根据FIFA标准予以拆除并重建。」

佐科威说，一座全新的体育场将取代坎朱卢汉体育场，新场地将「配备可确保球员和球迷安全的适当设施」。

本月1日，坎朱卢汉体育场发生球迷踩踏事件，造成133人丧生，包括40多名儿童。英凡提诺称这是「足球史上最黑暗的日子之一」。

在地主阿雷马队（Arema FC）当天输给世仇泗水帕尔斯巴亚队（Persebaya Surabaya）的比赛结束后，情绪高昂的球迷闯入球场，警察于是发射催泪瓦斯试图控制局势，引发这起严重踩踏事件。

此外，英凡提诺今天也保证，FIFA将协助「改革并改造」印尼足球运动。

他说，「我可以向印尼所有人民保证：FIFA与你们同在，我们将留在这里，并与政府当局、亚洲足球联盟（The Asian Football Confederation）和印尼足球协会密切合作。」

坎朱卢汉体育场于2004年启用，设计可容纳4万2000人，当地官员表示，这座体育场出入口仅能容纳2人同时进出，当这起灾难发生时，部份出入口并未开启。

© 2022 AFP