古特瑞斯：海地陷人道危机 必要时武力支援

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国秘书长古特瑞斯表示，随着帮派扩大控制地盘，海地的安全和卫生环境恶化，当地民众陷入「完全如恶梦般的局面」。安理会今天下午讨论是否派遣维和部队支援。

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联合国安理会审议是否派遣国际维和部队赴海地的提案，古特瑞斯（Antonio Guterres）会中表示，帮派控制海地港口、阻挠燃料配送，更加剧了其他多项危机。 他说，没有燃料，水就无法配送，这让新爆发的霍乱疫情更加恶化。

古特瑞斯对媒体说：「霍乱最重要的治疗方法就是补充水份，但这座城市没有水可用。」

古特瑞斯表示，有必要进行「武装」干预，以协助海地警方开放港口，为运送物资建立人道主义走廊。

自9月中旬以来，海地太子港（Port-au-Prince）的燃料进口码头维勒克斯（Varreaux）一直被武装帮派封锁，瘫痪了整个海地。

这导致海地政府寻求外援。古特瑞斯在最近的一封信中，要求安理会考虑，在面临人道危机时徵召一支国际部队。

安理会将于今天下午就海地局势进行讨论。

根据法新社所见讨论中的草案，安理会可敦促联合国会员国酌量立即部署「多国快速行动部队」来协助海地警察。 提案内容聚焦于对某些团体及个人实施「武器禁运」，并提议针对与武装帮派和犯罪网络有关的个人和实体，予以冻结资产及实施旅行禁令。（译者：纪锦玲）

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