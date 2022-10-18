德国情报局长警告 社会对中国仍有天真想法

（法新社柏林17日电） 德国联邦情报局（BND）局长卡尔（Bruno Kahl）今天说，德国社会一些产业对中国还是保有一些「天真」想法，在与中国有关当局打交道上，「肯定还有改善的空间」。

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卡尔在德国情报机关首长年度国会听证会上说，德国希望在2049年前成为科技界的领头羊，因此必须提防各界对中国的「认知转变」。

他说：「我相信大家的意识已经有很大的改变。但科技业（对中国）当然还是有很多的信任与天真想法，这很不妥。」

中国是德国的主要贸易伙伴，尤其是在德国的经济支柱汽车产业上。

但中国严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）清零政策、台海紧张情势升温，以及对以穆斯林为主的新疆地区人权议题的担忧，导致德中关系最近几年急转直下。

此外，由于俄罗斯挥军入侵乌克兰，德国与俄罗斯关系破裂，也让柏林反思与中国的经济关系。

然而，尽管辩论热度升温，德国大型企业仍在中国进行巨额投资。

福斯汽车集团（Volkswagen）上周表示将投资24亿欧元（约新台币761亿元）与中国科技公司地平线机器人（Horizon Robotics）成立合资企业，聚焦在发展自动驾驶。

中国航运巨头中国远洋运输公司（COSCO）也将在汉堡的货柜码头持有35%股权，但由于联邦政府持保留态度，相关计画遭到搁置。

卡尔说，他认为中国企业参与德国建设主要基础设施「非常关键」。他说：「举例来说，港口当然就是你在做出承诺前必须非常仔细审查的那种重要基础设施。」

卡尔警告，德国「必须为经济杠杆可能被用来贯彻中国理念的事实做好准备…假如德国与中国的政治看法出现分歧，那么这些工具也会被拿来利用」。

德国联邦宪法保卫局局长哈尔登旺（Thomas Haldenwang）也告诫中国企业涉及关键基础建设的危险性。

他说：「我们一定不得让中国可以干预德国政治活动这种事发生。」

© 2022 AFP