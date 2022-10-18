法国展开全国联合罢工 面对高通膨要求加薪

（法新社巴黎18日电） 法国工会今天起展开全国联合罢工，要求调高薪资，以因应创数十年新高的通膨。这次罢工主要影响学校、交通运输等公共部门，为法国总统马克宏5月展开第二任期以来面临的最严峻挑战之一。

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法国日前爆发长达数周的炼油厂员工罢工，扰乱法国主要炼油厂运作并使加油站供应陷入混乱，而今天展开的全国性罢工是炼油厂罢工行动的延伸。

法国政府发言人维宏（Olivier Veran）表示，由于驾驶人在加油站前持续大排长龙，今天可能为炼油厂徵用更多人员。

今天早上，可看到罢工已对巴黎里昂车站（Gare de Lyon）造成影响，拥挤的郊区火车每15至20分钟就会有大量乘客涌入站台。

通勤族狄亚洛（Yera Diallo）表示：「我今天花了2到3小时在交通上，而不是平常的1个半小时」，他并说：「我不知道今晚会如何。」

马克宏政府利用徵用权，迫使部分罢工者重返工作岗位，此举激怒了工会，但在法庭上获得支持。马克宏昨天和部长们开会后表示：「我们将持续尽最大努力」，并表示他希望「尽快化解这场危机」。

尽管道达尔能源集团（TotalEnergies）14日已与其他较温和的工会达成7%加薪与奖金协议，左翼的法国总工会（CGT）仍呼吁罢工行动持续进行到第4周，并以通货膨胀和该公司赚取巨额利润为由，要求加薪10%。

高速列车「欧洲之星」（Eurostar）则表示，因为罢工，他们将取消部分往来英国伦敦与法国巴黎之间的列车。

法国国家铁路公司（SNCF）指出，地方连结交通量下降了50%，但全国交通路线没有发生重大中断。

随着法国紧张局势升温，罢工已波及能源产业其他领域，包括核能巨头法国电力集团（EDF），对欧洲电力供应的关键维护工作也将延迟。

© 2022 AFP