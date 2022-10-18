泽伦斯基将以乌克兰明星之姿 隔空现身法兰克福书展

（法新社法兰克福18日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）20日将以线上的方式参与德国法兰克福书展并发表谈话。这次书展主办单位在俄罗斯入侵乌克兰后，大力支持乌国的文学界。

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以「庞克诗人」札丹（Serhiy Zhadan）为首的乌克兰作家群，也将在这场全球最大的书展中备受瞩目。

泽伦斯基20日将透过视讯在书展上发表谈话。这场为期5天书展吸引来自全世界成千上万人到访，并有数百家厂商参展。

泽伦斯基的妻子欧伦娜（Olena Zelenska）也将于周边活动中发表谈话。

法兰克福国际书展主席布斯（Juergen Boos）表示，法兰克福书展「多年来一直与乌克兰图书出版业保持密切联系」。他说：「因此，在他们抵御俄罗斯袭击的现在，我们想给予乌克兰伙伴最直接的支持。」

身兼作家、译者及音乐家的札丹将成为最引人注目的乌克兰参与者之一，他是乌克兰文坛的重量级人物。

札丹因全心投入人道援助及支持乌克兰军队，而暂停了写作生涯，他将在书展中朗读他的诗作并接受采访。

此外，这次书展也以乌克兰作家及出版商为中心规划了几项重大活动，并为批评俄国政府、反对俄国总统蒲亭的人士提供平台。

© 2022 AFP