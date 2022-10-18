泽伦斯基：乌国3成发电站被毁 与俄已无谈判空间

（法新社基辅18日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，俄军在1周内摧毁该国约30%的发电站，导致全国大范围停电；俄方在冬季来临前猛攻能源设施，也意味未来「已没有与蒲亭政权谈判的空间」。

广告 继续浏览后续

法新社报导，乌国首都基辅昨天遭自杀式无人机轰炸整天后，俄军再度将攻击目标转向基辅和全国城市能源设施，导致多地供电和供水被迫中断。

乌国总统府今天表示，由于俄军在冬季之前针对该国能源基础设施发动新一波攻击，乌国局势堪称「危急」。

路透社报导，乌国总统办公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）告诉国内电视台：「现在全国情况都很危急，因为各地区相互依赖…现在全国都必须为水、电和暖气断供预做准备。」

今天凌晨，基辅、东部哈尔科夫（Kharkiv）、南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）以及中部第聂伯罗（Dnipro）和日托米尔（Zhytomyr）地区的能源设施都遭到俄军攻击。官员表示，遭攻击地区的医院正使用备用发电机。

乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄军一再锁定能源基础设施，这种策略堪称「另一种俄罗斯恐怖攻击」。

泽伦斯基在推特发文称：「自10月10日以来，乌克兰30%的发电站遭到摧毁，导致全国大范围停电。」

他还说，这波攻击意味未来「已没有与（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）政权谈判的空间。」

在位于基辅以西的日托米尔地区和中部第聂伯罗市部分地区，多处无电可用；尼古拉耶夫则在历经一夜猛攻后恢复供电。

与此同时，哈尔科夫州州长西涅古波夫（Oleg Synegubov）说，乌国第二大城哈尔科夫市遭8枚飞弹击中。

基辅能源供应商DETK则表示：「基辅市的一个关键基础设施遭到破坏后，本公司正尽最大努力恢复供电。」

© 2022 AFP