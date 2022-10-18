澳洲中东政策转弯 以色列批仓促巴勒斯坦表欢迎

（法新社耶路撒冷18日电） 澳洲宣布不再承认西耶路撒冷为以色列首都后，以色列抨击此举过于仓促，并召见澳洲大使表达严正抗议；巴勒斯坦则表示欢迎，肯定澳洲基于国际正当性下做出此项决定。

广告 继续浏览后续

以色列总理拉皮德（Yair Lapid）办公室发布声明表示，以色列只能冀望澳洲政府用更严肃和专业地方式来处理其他事务。声明并说，「耶路撒冷是以色列恒久共同的首都」，将不会受任何事情改变。

澳洲前总理莫里森（Scott Morrison）领导的保守派联合政府，于2018年跟随前美国总统川普的脚步，承认西耶路撒冷（West Jerusalem）为以色列首都。

澳洲现任中间偏左政府今天宣布政策转弯，外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，耶路撒冷的定位应由以色列人和巴勒斯坦人藉和平谈判共同决定，不该是单方面的决定。

对于澳洲政府的决定，巴勒斯坦民政部长谢赫（Hussein al-Sheikh）透过推特（Twitter）表示，「我们（巴勒斯坦）对澳洲政府关于耶路撒冷的决定，以及其合乎国际正当性之下，呼吁两国共同决定其地位的宣布，表示欢迎」。

谢赫赞扬澳洲以基于国际正当性的永久解决之道，确认耶路撒冷主权的未来。

以色列人和巴勒斯坦人都宣称拥有耶路撒冷，大部分外国政府向来避免正式宣布其为任何一国的首都。

© 2022 AFP