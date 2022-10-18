澳洲携手新加坡打造太阳能洲际电网

（法新社坎培拉18日电） 澳洲今天号称一项领先全球的计画可望帮助澳洲成为「再生能源超级大国」，将透过海底电力电缆将大量太阳能发电输送新加坡。

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新加坡总理李显龙在坎培拉会晤澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese），签订两国之间一项新的绿能协议。

艾班尼斯表示，这项协定显示双方「共同决心」透过富有雄心的能源计画来削减温室气体排放。

他提到洁净能源新创公司「太阳电缆」（Sun Cable），这家公司希望打造一条可将大量太阳能从澳洲北部沙漠输送新加坡的高压电缆。

「太阳电缆」先前表示，如果成功，将是全球这方面首个洲际电网。

艾班尼斯告诉媒体：「如果这项计画能够成功，而我相信它可以，大家届时会看到世界上最大的太阳能发电站。」

艾班尼斯表示：「当我说澳洲可以成为世界的再生能源超级大国时，『太阳电缆』前景只是我所谈论的一部分。」

李显龙表示，这项绿色经济协议是「这类协议中的第一个」，「我们希望这将成为其他国家的开路先锋，只要相互合作就能因应全球性问题」。

澳洲是世界上最大的煤炭和天然气出口国之一，在全球舞台上经常因未能有效减少碳排放而受到批评，煤炭在国内电力生产仍扮演要角。（译者：卢映孜/核稿：刘淑琴）

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