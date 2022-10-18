特拉斯被称幽灵首相 新财相发起英式政变

（法新社伦敦18日电） 英国首相特拉斯（Liz Truss）因税制改革政策大转弯而灰头土脸，令人怀疑她是否有能力继续担任领袖。英国媒体标题以「屈辱」形容她处境，认为新财相韩特已是实质首相。

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英国右翼大报「每日电讯报」（The Daily Telegraph）在社论写道：「很难想像近期内是否发生过比英国当下所面临更严重的政治和经济危机。」

立场曾为支持特拉斯的每日电讯报写道，除非党内议员给特拉斯「喘息空间」，否则她就会面临成为英国史上任职时间第2短首相的「耻辱」。

特拉斯今天将与内阁会晤，并试图争取保守党国会议员支持，其中有些人已公开表示不能再让她担任首相。她预定在明天国会「首相问答时间」（Prime Minister's Questions）面对议员质询。

右翼八卦报「太阳报」（Sun）今天称特拉斯为「幽灵首相」（The Ghost PM），左翼的「镜报」（The Mirror）则称她的处境为「灾难性屈辱」。

新任财政大臣韩特（Jeremy Hunt）昨天在一场简短的电视转播谈话中，取消前任财相夸腾（Kwasi Kwarteng）上个月宣布的几乎所有减税措施。面无表情的特拉斯则站在他旁边。

英国媒体将韩特出手干预比拟为一场政变，「每日电讯报」的卡通将他描绘成一个身上戴满功勋章的统帅，宣布「我们要暂时取得控制权，以稳定局面」。

左翼大报「卫报」（The Guardian）写道：「这是一场非常英国式的政变。有礼貌到你几乎有可能错过它。」

保守党国会议员盖尔（Roger Gale）称，韩特已成为「实质上的首相」，多名国会议员公开呼吁特拉斯走人，据报导有其他人密谋将她推翻。

保守党国会议员华克（Charles Walker）告诉天空新闻网（Sky News）：「我认为她的地位难以维持。」他警告：「她若现在不走，到时将不是由她决定去留。」

英国国防部主管武装部队的次长哈佩（James Heappey）则告诉天空新闻网，特拉斯已「承认」错误。至于特拉斯是否已只是「名义上的首相」，哈佩坚称：「她对所犯错误非常坦诚，并为此道歉…能这样做算是有领导力。」

不过哈佩承认，「由于我们的政治相当敏感…我认为没有机会再犯任何错误」。

© 2022 AFP