王冠第5季指查尔斯密谋逼退女王 英前首相批恶意的虚构故事

（法新社伦敦17日电） Netflix影集「王冠」最新一季据报出现英国国王查尔斯三世（King Charles III）昔日密谋逼女王退位的故事情节，引发前首相梅杰猛烈抨击，Netflix今天为自家影集辩护。

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梅杰（John Major）1990年到1997年担任英国首相期间，王室成员经历一段动荡时期，其中包括查尔斯和他的妻子黛安娜王妃（Princess Diana）离婚。

据报导，「王冠」（The Crown）第5季的故事情节激怒了梅杰，串流媒体巨擘Netflix出面解释这些纯属「虚构的戏剧化情节」。

有一集演到时任王储查尔斯试图拉拢梅杰，密谋要逼母亲伊丽莎白二世女王（Queen Elizabeth II）退位。

梅杰办公室发出声明，谴责Netflix这些情节无非是「有害且恶意的虚构故事」。

声明说：「约翰爵士（梅杰）和当时的威尔斯亲王（Prince of Wales）（查尔斯）之间从未就已故女王伊丽莎白二世当时可能退位进行任何讨论，当时的威尔斯亲王（或约翰爵士）不可能、也从未提出如此不恰当的话题。」

「王冠」大获好评，但也因其虚构的故事情节而受到批评。

女王的御用传记作家萧克劳斯（William Shawcross）今天痛批「王冠」可恶，「充满了谎言和半真半假的情节」。

萧克劳斯在刊登于「每日电讯报」（The Daily Telegraph）的信中指控Netflix和编剧摩根（Peter Morgan ）发起一场「用谎言」摧毁君主制的运动。

「王冠」剧组反驳这番批评，坚称影集「一直是以历史事件为基础的戏剧来呈现」。

「王冠」剧组一名发言人今天告诉英国联合社（PA）：「第5季是部虚构的戏剧化作品，试想一下，在对王室来说十分重大的这10年期间，一段已获记者、传记作者和历史学家仔细审查和充分记录的时光，幕后还可能发生什么事。」

© 2022 AFP