瑞典新任气候部长仅26岁 创最年轻纪录

（法新社斯德哥尔摩18日电） 瑞典新政府今天提名年仅26岁女性波尔莫卡塔里担任气候部长。瑞典是知名环保少女童贝里（Greta Thunberg）的故乡，如今也将出现一位历来最年轻部长来主管环境事务。

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瑞典新总理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天提出内阁名单。他领导的右翼联合政府获得极右派瑞典民主党（Sweden Democrats）支持。

波尔莫卡塔里（Romina Pourmokhtari）截至目前是瑞典的自由党（Liberal Party）青年派系领袖，个人政治资历中的气候背景并不突出。过去她不吝批评克里斯特森让领导的温和党（Moderate Party）与瑞典民主党靠拢。

波尔莫卡塔里来自瑞典首都斯德哥尔摩郊区的一个伊朗家庭，将主掌气候和环保事务。她将打破瑞典原本最年轻部长岁数纪录27岁。

童贝里当年掀起数以百万计青少年参与的大规模全球环保示威运动，引发各界对于气候变迁危险迸发大量辩论。

克里斯特森今天在瑞典国会做上任后首次施政方针报告以及提出内阁名单，由右派阵营组成的瑞典新政府是2014年以来第一个右派内阁，新政策将包括打击帮派犯罪、更严格的移民与补助政策、重拾核能、改善融合政策、禁止乞讨以及打击针对女性暴力等。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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