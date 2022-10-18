美众院报告称幕僚曾挡正确资讯 助川普淡化疫情严重性

（法新社华盛顿17日电） 根据美国联邦众议院新型冠状病毒危机特别小组委员会今天公布的报告，前总统川普政府曾阻止卫生官员提供有关COVID-19（2019冠状病毒疾病）的正确资讯，目的是支持川普对疫情过度乐观的看法。

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美国疾病管制暨预防中心（CDC）高层告诉调查人员，川普幕僚曾胁迫疾管中心职员，并企图改写他们的报告，目的是让防疫指引与时任总统川普公开淡化COVID-19疫情危机的立场一致。

报告说，川普政府官员「采取前所未见的行动，让政治任命者介入出版过程及反驳疾管中心的科学报告，包括拟定相关评论文章和其他公开讯息，目的在直接打脸疾管中心调查结果」。

根据众议院新型冠状病毒危机特别小组委员会（House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis）公布的91页报告，调查人员访问了十几名现任和前任疾管中心官员以及多名政府高层。

报告描述川普政府任命的卫生及公共服务部（HHS）官员如何设法接管疾管中心的「死亡率与发病率周报」（Morbidity and Mortality Weekly Report），并编辑或挡下他们认为可能对川普不利的文章。

川普政府官员曾试图「更改内容、反驳或延迟发布」18份「死亡率与发病率周报」和1项卫生警报，至少有5次成功。

报告引述疾管中心一名通讯官员的话说，川普在卫生及公共服务部的盟友卡布托（Michael Caputo）出现「带有胁迫意味的行为」，让疾管中心人员「觉得受到威胁」。

疾管中心传染疾病部门副主任巴特勒（Jay Butler）表示，卡布托不满意他陈述的内容，指称「太令人不安」，他之后就真的没被要求回去做媒体简报。

民主党籍的特别小组委员会主席柯里本（Jim Clyburn）在声明中说：「本特别小组委员会的调查显示，前政府官员针对联邦政府疫情因应，从事前所未见的政治干预行动，而这影响了公共卫生，背后目的是有利于前总统的政治目标。」

共和党批评这份报告偏颇，并表示如果他们在11月期中选举夺回众议院或参议院控制权，他们将进行自己的调查。

© 2022 AFP