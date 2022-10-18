美国国务卿：中国在习近平领导下更激进 美仍愿意在共同利益上合作

（法新社旧金山17日电） 美国国务卿布林肯今天表示，中国国家主席习近平正带领中国朝更加「激进」的方向迈进，但在习近平为历史性的第3任期做准备之际，美国仍愿意在共同利益上寻求合作。

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习近平昨天在中国共产党第20次全国代表大会（20大）上，赞扬自己在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和贪腐问题方面的应对。这次大会将让他在这个拥有14亿人口的国家再掌舵5年。

布林肯（Antony Blinken）说：「近年来，在习近平的领导下，我们看到了一个非常不一样的中国。」

布林肯与前国务卿莱斯（Condoleezza Rice）出席史丹佛大学（Stanford University）一场论坛。他说：「对内更加压迫，对外更加激进。在许多情况下，这对我们自身的利益和价值构成挑战。」

但布林肯表示，世界两个最大经济体之间的关系不应沦为类似「保险杆贴纸」的口号或标语。

他说，世界「从根本上盼望」这两大强权在气候变迁、全球公共卫生和潜在的毒品走私问题上合作。

他说：「我们知道，少了中国，我们将无法妥善处理气候问题。」他认为，北京「必须对来自世界各国的需求信号做出反应，在他们关心的问题上成为积极而不是消极的参与者」。

布林肯说，如果美国和中国没有真正参与，全球问题将更难解决。

一般预料，美国总统拜登和习近平下个月将在印尼�Q里岛举办的20国集团（G20）峰会期间进行场边会面，这将是拜登就职以来，两国领导人首次面对面会晤。

© 2022 AFP