自由之家：俄罗斯箝制线上言论 致全球网路自由衰退

（法新社华盛顿18日电） 人权组织「自由之家」（Freedom House）今天在一项研究报告中表示，虽然有些较小的国家有进步，但俄罗斯的打压行动已导致全球网路自由衰退。

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总部位于美国华府的自由之家发现，全球网路自由连续12年衰退，主要是俄罗斯和缅甸、苏丹、利比亚的条件恶化所致。

但这份报告也发现多达26个国家有进步，数量刷新纪录，其中较值得注意的是摆脱20年独裁统治的甘比亚，以及一直在推动资料保护新法的辛巴威。

报告共同作者冯克（Allie Funk）说，公民社会已开始在世界各地看到倡议网路自由的成果。

冯克是自由之家的技术和民主部门研究主任。她说：「过去3到5年，民主政府花了很多钱在网路自由程式设计上，部分技术公司也开始注意到这些问题，因此出现对线上人权的高度重视。」

她说，「俄罗斯入侵乌克兰，破坏了网路自由，不只在俄乌两国，而是全世界」，但整体展望「实际上比我们原本预期要好很多」。

自由之家在满分为100分的制度上，从各项指标来评估各国表现，包括网路取得障碍、限制内容和侵犯使用者权利等。

俄罗斯政府封锁网站及大型社群媒体平台，删除有关在乌克兰发起「特别军事行动」的不同陈述，因此退步7分，为历来调查最低分。

中国则再度被评为网路自由度最差国家。报告指出，有关COVID-19（2019冠状病毒疾病）因应作为和北京冬季奥林匹克运动会的资讯审查密不透风，网球明星彭帅在社群媒体指控中国国务院前副总理张高丽性侵后也几乎销声匿迹。

根据报告，网路的未来很可能取决于巴西、印度和奈及利亚等「摇摆国」，这些大国过去纪录有好有坏。

报告提到：「这些国家的进步也许可以确保自由开放的网路得以存续，或者也可能加入威权之列，主张更封闭的网路主权模式。」

这份报告发现，在去年6月到今年5月之间，接受调查的70个国家全都有出现封锁网站、逮捕网路使用者等网路箝制手段，只有加拿大、哥斯大黎加、冰岛和日本4国例外。

© 2022 AFP