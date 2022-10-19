乌军挺进 亲俄傀儡当局逃出乌南赫松市

（法新社基辅19日电） 亲俄罗斯官员今天表示，他们正在撤离乌克兰南部重要城市赫松，并开始撤出平民。但乌克兰官员指控俄国「试图吓唬赫松人」，称乌军不会朝乌克兰的城市开火。

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莫斯科军队2月入侵乌克兰后，赫松（Kherson）是第一座沦陷的大城市，若能收复赫松，将是乌军持续反攻的一大战果。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）报导，当地居民之前已收到简讯，呼吁他们在「乌克兰军队开始轰炸前」撤离。

莫斯科扶植的赫松州首长萨尔多（Vladimir Saldo）则告诉俄罗斯国营电视台，「整个政府今天已迁往」第聂伯河（Dnieper）东岸。

乌克兰总统幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）形容这些行动是「宣传秀」，同时指控俄国「试图吓唬赫松人」。他在通讯软体Telegram写道，乌军「不朝乌克兰城市开火」。

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）则在推特写道：「（俄国）傲慢宣布并吞赫松，在（莫斯科）红场（Red Square）煞有其事举行音乐会不到一个月，自行成立的『市政府』预期乌克兰将实现正义，就隆重撤退。如果你活在一个虚构的梦幻世界，现实可能很痛。」

赫松市位于第聂伯河西岸，而乌军在8月开始的反攻行动中，已在西岸逐步挺进。

基辅已收复东部大片国土和南部部分土地，不过后来却遭俄军以飞弹和无人机空袭，一大部分电力网在冬季逼近前被毁。

© 2022 AFP