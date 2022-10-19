伊朗供应俄罗斯无人机 欧盟拟施以制裁

（法新社布鲁塞尔19日电） 欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔的发言人马斯拉里今天表示，伊朗供应俄罗斯攻击型无人机在乌克兰战争中使用，欧盟准备在搜集「足够的证据」后，对伊朗实施新制裁。

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马斯拉里（Nabila Massrali）说：「我们欧盟理事会正在进行搜集证据的工作，以便欧盟做出明确、快速和坚定的反应。」

欧盟外交官今天告诉法新社，欧盟开始拟定和无人机有关的伊朗个人和实体清单，将加入欧盟的制裁名单之列。

一名外交官表示，这份清单预期将在20日晚间召开的欧洲领袖会议上拍板。

此前伊朗22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好头巾而被道德警察逮捕，9月16日在羁押期间死亡，引发各地抗议潮后。欧盟已针对此事于前天对伊朗实施最新一轮制裁。

乌克兰近几周来指控伊朗供应俄罗斯「见证者-136」无人机，这型无人机搭配攻击弹头，基辅当局呼吁欧盟对伊朗祭出制裁。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）17日在欧盟外长会议后表示，针对俄罗斯被控使用伊朗制无人机，目前还在搜集证据。

他指出，伊朗已否认供应俄罗斯无人机。一旦证明属实，这类交易将违反联合国一项禁止伊朗出口特定武器的决议。

© 2022 AFP