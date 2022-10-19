儿童急性肾损伤死亡日增 印尼暂禁药水和药用糖浆

（法新社雅加达19日电） 印尼今年已有99名儿童因急性肾损伤病故，政府今天宣布，一律禁止医生开立药用糖浆和药水处方，也禁止买卖非处方药。

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目前印尼卫生当局正调查，一月以来儿童因急性肾损伤（AKI）而死亡的人数为何会不明原因增加。

印尼卫生部发言人夏赫里（Syahril Mansyur）在新闻简报中说：「到今天为止，我们已接获20个省分的206起病例通报，其中99起病例已死亡。」

夏赫里并说：「为防范未然，在调查完成前，本部要求医疗机构全体医疗人员暂停开立药水或药用糖浆处方…我们并已要求药房，暂停出售非处方药水与糖浆。」

他表示，儿童罹患急性肾损伤的病例在今年1月开始出现，8月底之后加速出现。他并说，上周对此展开了调查。

夏赫里说：「自2022年8月底以来，本部和小儿科医学会接获了与日俱增的急性肾损伤病例通报，增加幅度很大。」

卫生部表示，印尼内部通报的多数病患，年龄在18岁以下， 主要是5岁以下儿童。 非洲甘比亚共和国今年稍早也有将近70名儿童死于急性肾损伤，这个丑闻与印度制造的4种止咳糖浆有关。不过印尼食品药物管理机构表示，印尼并无相同的糖浆供应。

© 2022 AFP