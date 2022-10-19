印尼要荷兰归还殖民时期所获文物 包括爪哇人骸骨

（法新社海牙18日电） 印尼已要求荷兰归还至少8件在殖民时期取得的艺术品及自然历史收藏品，包括人类祖先「爪哇人」的骸骨。

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「爪哇人」被认定为历来发现的第一件直立猿人样本，是荷兰莱登（Leiden）自然生物多样性中心（Naturalis）的重要藏品中，最引人瞩目的一件。直立猿人在解剖学上是现代人类的前身。

爪哇人的遗骸包含一支大腿骨和一个头盖骨的大部分，是荷兰解剖学者兼地质学者杜布瓦（Eugene Dubois）于1891年到1892年在印尼爪哇岛发现，当时印尼属于荷兰殖民地。

荷兰教育暨科学部发言人范德文（Jules van de Ven）今天被问到印尼方面的要求时说，印尼是在夏季提出要求。

荷兰「特洛日报」（Trouw）报导，印尼还试图取回杜布瓦的其他藏品，包括爪哇贵族狄波尼哥罗（Prince Diponegoro）骑马所用的缰绳，以及被称为「龙目岛之宝」（Lombok treasure）的黄金制品。狄波尼哥罗曾在19世纪反抗荷兰的殖民统治。

范德文说，荷兰政府指派的委员会将于12月开始调查，并向文化部副部长乌斯路（Gunay Uslu）提出建议，但他没办法给出时间表。

范德文还表示，荷兰政府与印尼当局之间有「非常具建设性」的讨论，「我们不只谈到归还，也谈到科学研究和展览方面的合作」。

自然生物多样性中心接受特洛日报访问时表示，馆方「理解印尼方面的要求」，但很讶异印尼将这样脉络下的自然历史藏品视为历史文物，如果不是杜布瓦，爪哇人的头骨可能根本不会被发现。

非洲国家近年也开始催促英国、法国、德国、比利时归还它们在殖民非洲期间掠夺的历史或文化藏品。

© 2022 AFP