因应乌军反攻 赫松州亲俄当局拟撤5万人

（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯政府在乌克兰南部赫松州扶植的当局今天表示，由于乌克兰发动反攻，当局已开始撤离平民，计划迁移大约5万人。但亲俄首长说，俄军会为守住首府赫松市「战斗到死」。

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亲克里姆林宫首长萨尔多（Vladimir Saldo）在通讯软体Telegram表示，「我们预期将把5万至6万人撤至第聂伯河（Dnieper）左岸」，预计耗费6天。

萨尔多表示，他预期接下来每天将迁移1万人，且俄国若干地区正在准备接收作业。他还告诉国营电视台，过去两天已有超过5000人离开赫松（Kherson）。

萨尔多并提到，亲俄当局将禁止平民进入赫松州7天，以「确保平民安全」，且当地具备守住赫松市的资源。

萨尔多指出，「整个（亲俄）政府今天已迁移」至第聂伯河左岸、撤出赫松市，但他矢言俄军会「战斗到死」来保住这座城市。

数名亲俄官员在社群媒体上表示：「赫松已开始将居民有序移动至第聂伯河对岸。」俄国国营电视频道俄罗斯24（Rossiya 24）播出人们等着搭渡轮过河的景象。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）报导，当地居民之前已收到简讯，呼吁他们在「乌克兰军队开始轰炸前」撤离。

赫松市及其周边区域在今年春天俄乌冲突开始时，就被俄军占领。乌克兰在夏天结束前于南部发起反攻，且已步步逼近赫松市。

乌克兰部队在赫松市所在的第聂伯河右岸推进，并锁定攻击通往左岸的桥梁，以阻断俄军补给线。

俄罗斯新任指挥官苏洛维金（Sergey Surovikin）昨天告诉俄罗斯24频道，俄军「首先将确保民众安全撤离」，并宣称乌克兰的攻击锁定民用基础设施，「对居民性命构成直接威胁」。

苏洛维金并表示，俄军在这个区域的情势「吃紧」，「敌人未放弃攻击俄军阵地」。

© 2022 AFP