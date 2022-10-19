平缓油价 拜登将宣布战略石油储备再释1500万桶

（法新社华盛顿18日电） 美国高阶官员指出，总统拜登明天将宣布自破纪录的战略石油储备（SPR）释出行动中，放出最后一批1500万桶原油至市场，若能源价格续攀，有可能会释出更多石油。

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法新社报导，美国高阶官员今天表示，新增加的1500万桶原油，将「完成春季所授权释出的1亿8000万桶石油」，以抑制俄罗斯入侵乌克兰导致的石油价格飙涨。

这名官员说，拜登这项命令意味着这位美国总统将「清楚阐明，要是俄罗斯或其他扰乱全球市场的行为，导致美国有必要在冬天额外大幅释放战略石油储备的话，政府也已做好相关准备」。

战略石油储备通常用来因应诸如飓风来袭导致的炼油厂停工等情况，而拜登大举动用战略石油储备库存，一来用以平缓能源市场，二来保护美国这个全球最大经济体免受乌克兰战争冲击。

俄罗斯是世界重要能源出口国，它2月入侵乌克兰之后即遭美欧制裁，引发市场混乱。此外，克里姆林宫也曾扬言会把能源供应当作经济武器，用以对抗支持乌克兰抗俄的西方各国。

对拜登而言，这有着重大的内政考量。美国汽油平均价格一度飙破每加仑5美元，引发民怨，尽管价格后来平缓下来，通货膨胀居高不下仍然是可能导致共和党在11月期中选举击败民主党的最大因素。

这名官员指出，宣布12月将运交1500万桶石油，并预告未来可能释出更多的同时，拜登也会强调，一旦价格回到每桶67至72美元，就会立即回补储备库存。

这名官员指出，美国的战略石油储备库存状况依旧良好，超过4亿桶。他说，「这是很大的储量」，容许「在有需要情况下，释出更多的石油」。

这名官员形容危机当下释出战略石油储备是「明智」之举，在「极具挑战性时刻，发挥了难以置信的建设性作用」。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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